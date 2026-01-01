Новый год — 2026
01 января 2026 в 23:23

Садовый долгожитель для проблемного участка: будет цвести даже в сильные ветра и обильные дожди

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для сада в зоне с сильными ветрами и обильными дождями идеально подойдет эхинацея пурпурная — выносливый и очень декоративный многолетник, который будет цвести даже в таких экстремальных условиях.

В отличие от многих цветов с хрупкими стеблями, эхинацея формирует жесткие, прочные побеги, которые не ломаются под напором ветра и не полегают от тяжести мокрых соцветий. Ее крупные, похожие на ромашки цветы с выпуклой сердцевиной не размокают и не теряют форму во время дождя, оставаясь ярким акцентом клумбы. Это неагрессивное растение, которое не подавляет соседей, а лишь красиво дополняет цветник.

Эхинацея предпочитает солнечные места, но мирится с легкой полутенью, засухоустойчива и практически не требует ухода. Ее цветение длится с середины лета до глубокой осени, привлекая в сад бабочек. Это отличный садовый долгожитель для проблемного участка.

Ранее был назван цветок, который обожает темные углы: пышно цветет там, где почти нет солнца.

