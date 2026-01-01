Не поливай, не корми, а он все равно цветет: чудо-цветок для занятых дачников

Для садоводов, которые ценят красоту без лишних хлопот, идеальным выбором станет эремурус, или ширяш. Это чудо-цветок для занятых дачников — не поливай, не корми, а он все равно цветет!

Это необычное и эффектное растение с гигантскими свечеобразными соцветиями, достигающими в высоту двух метров, поражает воображение, но при этом требует минимального ухода. Его мощная корневая система глубоко уходит в почву, что позволяет растению самостоятельно добывать влагу и питание, легко переносить засуху и морозы. После посадки на солнечном, хорошо дренированном месте эремурус можно оставить в покое на долгие годы.

Он не нуждается в поливах, не требует подвязки и практически не поражается вредителями. Весной из земли появляется розетка листьев, а в начале лета взмывает роскошная цветочная «свеча» в оттенках желтого, розового, оранжевого или белого. Отцветая, растение уходит на покой до следующего года. Вы можете спокойно уехать с дачи на все лето, а по возвращении застать впечатляющее цветение этого выносливого гиганта, который будет год за годом украшать ваш сад, не доставляя никаких хлопот.

