01 января 2026 в 03:46

Посадите этот цветок, и соседи будут спрашивать его название каждый день: идеален для тени

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы устали от стандартного набора многолетников на соседских участках и ищете по-настоящему уникальное растение, присмотритесь к ариземе. Посадите этот цветок, и соседи будут спрашивать его название каждый день.

Этот клубнелуковичный многолетник редко встретишь в садах, и это серьезное упущение, ведь его экзотические соцветия не имеют аналогов. Их необычная форма с «капюшоном» придает растению скульптурный и загадочный вид. Окраска «кувшинчиков» варьируется от бледно-зеленых до насыщенных фиолетовых оттенков с контрастными полосками.

Несмотря на тропическую внешность, такие виды, как аризема амурская или сахалинская, хорошо адаптированы к климату средней полосы. Растение идеально для выращивания в тени и предпочитает защищенные от ветра места с постоянно влажной почвой. Оно потребует от садовода внимания — регулярных подкормок и обязательного укрытия на зиму. Также стоит помнить, что все части ариземы ядовиты.

Ранее был назван цветок-сказка: посадили, уехали с дачи, а он цветет и хорошеет без вас.

