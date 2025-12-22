Посадили, уехали с дачи, а он цветет и хорошеет без вас: не цветок, а сказка

Если вы ищете необычный, но крайне выносливый цветок для дачи, обратите внимание на левизию. Этот многолетний суккулент с мясистыми листьями, образующими эффектные розетки, поразит вас изысканным цветением.

Весной или в начале лета из центра каждой розетки появляются высокие цветоносы, увенчанные облаком нежных цветков, похожих на ромашки или миниатюрные лилии, в оттенках розового, белого, лососевого и желтого. Главное достоинство левизии — ее засухоустойчивость, унаследованная от горных предков. Она накапливает влагу в листьях и довольствуется редкими поливами даже в самую жаркую погоду. Не цветок, а сказка!

Ей категорически противопоказаны частые подкормки и переувлажнение. Достаточно посадить ее на солнечном, хорошо дренированном месте. Посадив левизию, вы получите экзотическое украшение сада, которое десятилетиями будет обходиться минимальным вниманием с вашей стороны. Посадили, уехали с дачи, а он цветет и хорошеет без вас.

