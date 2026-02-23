Зимняя Олимпиада — 2026
Кидаю семена на мартовский снег — в июне любуюсь шапками цветов: ленивая клумба без рассады

Фото: D-NEWS.ru
Хотите получить цветущий сад, не копаясь в земле? Просто посадите эшшольцию. Кидаю семена на мартовский снег — в июне любуюсь шапками цветов!

Ее мелкие семена не боятся холода: когда снег начнет таять, он аккуратно втянет их в почву на нужную глубину, обеспечив естественную стратификацию и влагу. Всходы появятся дружно, как только земля прогреется, а уже в июне нежные, шелковистые цветы всех оттенков — от солнечно-желтого до оранжевого и розового — покроют участок изумрудным ковром. Эшшольция невероятно неприхотлива: она легко переносит засуху, цветет без перерыва до осени и на следующий год разрастется самосевом, избавляя вас от лишних хлопот.

Еще один отличный кандидат для ленивой клумбы без рассады — космея, чьи ажурные кусты с ромашками белых и малиновых оттенков вырастают из семян, посеянных по снегу, и цветут до заморозков. А иберис, посеянный в марте, к июню превратится в белоснежное облако, источающее медовый аромат.

Ранее было названо растение, которое цветет все лето без подкормок и сложного ухода.

Проверено редакцией
