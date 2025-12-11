Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 15:15

Цветок для темного уголка на даче: пышно цветет все лето без солнца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Найден идеальный цветок для темного уголка на даче, который не просто выживает, а пышно цветет все лето без солнца — это астильба.

Ее пушистые метельчатые соцветия розового, белого, красного и сиреневого оттенков, возвышающиеся над ажурной листвой, создают яркие акценты с июня по август. Астильба абсолютно неприхотлива: она обожает влажную почву и рассеянную тень, где большинство растений чахнет. Чем плодороднее и влажнее земля, тем пышнее и дольше будет ее цветение.

Этот многолетник не боится холодных зим, редко болеет и с каждым годом образует все более мощные куртины. Высадите астильбу в тени дома, под кронами деревьев или у северной стороны забора — и она десятилетиями будет украшать ваш сад своим элегантным и продолжительным парадом красок, не требуя от вас почти никакого ухода, кроме полива в засуху.

Ранее был назван многолетник, который не боится ни ливня, ни зноя и цветет ярче роз без ухода.

Проверено редакцией
Читайте также
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Общество
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Общество
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Посадил у забора и забыл — эта лиана растет сама десятилетиями: цветет все лето и не боится жары
Общество
Посадил у забора и забыл — эта лиана растет сама десятилетиями: цветет все лето и не боится жары
Не цветок, а мечта каждого дачника: переживет любую жару и ураган без вашей помощи
Общество
Не цветок, а мечта каждого дачника: переживет любую жару и ураган без вашей помощи
Биолог предупредил, чем опасна бесснежная зима
Общество
Биолог предупредил, чем опасна бесснежная зима
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 50 человек пострадали от утечки газа в поезде
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.