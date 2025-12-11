Цветок для темного уголка на даче: пышно цветет все лето без солнца

Найден идеальный цветок для темного уголка на даче, который не просто выживает, а пышно цветет все лето без солнца — это астильба.

Ее пушистые метельчатые соцветия розового, белого, красного и сиреневого оттенков, возвышающиеся над ажурной листвой, создают яркие акценты с июня по август. Астильба абсолютно неприхотлива: она обожает влажную почву и рассеянную тень, где большинство растений чахнет. Чем плодороднее и влажнее земля, тем пышнее и дольше будет ее цветение.

Этот многолетник не боится холодных зим, редко болеет и с каждым годом образует все более мощные куртины. Высадите астильбу в тени дома, под кронами деревьев или у северной стороны забора — и она десятилетиями будет украшать ваш сад своим элегантным и продолжительным парадом красок, не требуя от вас почти никакого ухода, кроме полива в засуху.

