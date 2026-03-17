Идеальные бутоны, как в магазине: сорта роз с крупными махровыми цветками для российского климата

Мечтаете о розах с идеальными бутонами, как в магазине, которые при этом хорошо растут в средней полосе? Обратите внимание на эти два сорта с крупными махровыми цветками.

Флорибунда «джоселин» — это настоящая находка для российского климата. Ее крупные, до 12 см в диаметре, махровые цветки насыщенного розового цвета распускаются равномерно, создавая на кусте аккуратную композицию, которая выглядит так, будто только что привезена из цветочного салона. Сорт отличается высокой морозостойкостью (до –29 °C) и повторным цветением волнами с начала лета до первых заморозков, что позволяет наслаждаться его красотой весь сезон.

Другой безупречный кандидат — легендарная чайно-гибридная роза Gloria Dei с крупными (до 15 см) бутонами благородной желто-розовой окраски. Она обладает сильным ароматом и цветет до октября, хотя и требует более тщательного укрытия на зиму.

Ранее был назван пышный цветок, который не поражается тлей и паутинным клещом.