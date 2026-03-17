17 марта 2026 в 09:31

Идеальные бутоны, как в магазине: сорта роз с крупными махровыми цветками для российского климата

Мечтаете о розах с идеальными бутонами, как в магазине, которые при этом хорошо растут в средней полосе? Обратите внимание на эти два сорта с крупными махровыми цветками.

Флорибунда «джоселин» — это настоящая находка для российского климата. Ее крупные, до 12 см в диаметре, махровые цветки насыщенного розового цвета распускаются равномерно, создавая на кусте аккуратную композицию, которая выглядит так, будто только что привезена из цветочного салона. Сорт отличается высокой морозостойкостью (до –29 °C) и повторным цветением волнами с начала лета до первых заморозков, что позволяет наслаждаться его красотой весь сезон.

Другой безупречный кандидат — легендарная чайно-гибридная роза Gloria Dei с крупными (до 15 см) бутонами благородной желто-розовой окраски. Она обладает сильным ароматом и цветет до октября, хотя и требует более тщательного укрытия на зиму.

Ранее был назван пышный цветок, который не поражается тлей и паутинным клещом.

Читайте также
Яркие и ароматные: почему эти три цветка не выходят из моды у садоводов
Розы для ленивых дачников: какие кусты растут сами, не болеют и цветут сотнями бутонов без укрытия и лишних хлопот
Никаких болезней и опрыскиваний: цветок, к которому не подойдут тля, муравьи и белокрылка
Забудьте про ежегодные посадки: эти растения останутся с вами на 50 лет и не потребуют пересадки
Что посадить на пустующей земле: сидераты — полезные растения. 5 самых популярных
Дарья Иванова
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
