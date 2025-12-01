День матери
Этот цветок не боится ни ливня, ни зноя и цветет ярче роз без ухода: не многолетник, а сказка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Откройте для себя уникальный цветок, который сохраняет свою декоративность и пышное цветение в любую погоду, — это флокс метельчатый. Он не боится ни ливня, ни зноя и цветет ярче роз без ухода.

Его удивительная жизнестойкость обусловлена мощной корневой системой, которая не вымокает во время затяжных дождей и способна добывать влагу из глубоких слоев почвы в засуху. Плотные соцветия-шапки, состоящие из сотен мелких цветков, устойчивы к ветру и непогоде, а само растение быстро восстанавливает тургор даже после сильной жары.

Флоксы цветут с середины лета до глубокой осени, наполняя сад пьянящим ароматом и богатой палитрой оттенков — от белоснежного до малинового и фиолетового. Они неприхотливы, зимостойки и прекрасно зимуют без укрытия. Не многолетник, а сказка!

Ранее был назван цветок для северных регионов с суровым климатом: не боится возвратных заморозков, устойчив к ветрам.

Проверено редакцией
