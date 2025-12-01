В Германии учителя начальных классов жалуются, что ученики потеряли базовые навыки, включая умение правильно держать письменные принадлежности и самостоятельно ходить в туалет, передает издание Welt. Более 1100 педагогов подписали коллективное обращение с жалобами на усугубляющуюся ситуацию, отметили в источнике.

Правильно держать ручки, слушать, резать, ходить в туалет самостоятельно: раньше эти навыки были естественными в начальных школах, но сегодня их больше нет, — говорится в публикации.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в школьную программу необходимо ввести три новых предмета — искусственный интеллект, киберспорт и теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ). По словам общественника, также можно включить в обучение кибербезопасность.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что российские школы смогут использовать биометрию для контроля доступа на территорию. По его словам, законопроект по этому вопросу планируют внести в Госдуму. Зампред правительства отметил, что система уже проходит испытания в Татарстане и демонстрирует хорошие результаты.