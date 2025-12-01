День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 22:14

Школьники в Германии разучились делать базовые вещи

Welt: немецкие дети разучились держать карандаш и ходить в туалет самостоятельно

Фото: Siegfried Kuttig/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Германии учителя начальных классов жалуются, что ученики потеряли базовые навыки, включая умение правильно держать письменные принадлежности и самостоятельно ходить в туалет, передает издание Welt. Более 1100 педагогов подписали коллективное обращение с жалобами на усугубляющуюся ситуацию, отметили в источнике.

Правильно держать ручки, слушать, резать, ходить в туалет самостоятельно: раньше эти навыки были естественными в начальных школах, но сегодня их больше нет, — говорится в публикации.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в школьную программу необходимо ввести три новых предмета — искусственный интеллект, киберспорт и теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ). По словам общественника, также можно включить в обучение кибербезопасность.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что российские школы смогут использовать биометрию для контроля доступа на территорию. По его словам, законопроект по этому вопросу планируют внести в Госдуму. Зампред правительства отметил, что система уже проходит испытания в Татарстане и демонстрирует хорошие результаты.

Германия
дети
школы
ФРГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьники в Германии разучились делать базовые вещи
«Нас задушит фастфуд»: ресторатор о кафе на Патриках, санкциях и ИИ
Внучка Шиловского, Лещенко, Басков отметили 50-летие одной популярной песни
Аглая Шиловская впервые вышла на сцену после похорон дедушки
Петербуржцы обнаружили кучу коровьих голов рядом с детской площадкой
Адвокат бьет тревогу из-за состояния арестованного чиновника
«Большая ложь»: кардиолог предупредил об опасности популярных напитков
Просящего о помиловании Нетаньяху пригласили в Белый дом
Марочко заявил о целенаправленных ударах ВСУ по свидетелям их преступлений
Самолет с женщиной-пилотом на борту и молодым лейтенантом рухнул в озеро
В Мариуполе задержали бойца «Азова»
Лысогорский назначен первым замминистра Минпромторга
Карты россиян без европейского ВНЖ будут блокировать
Раскрыта причина споров в ЕС по российским активам
Пьяный юноша вдохновился Шапокляк и поехал между станциями метро на крыше
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Назван самый дорогой город России по цене билета на общественный транспорт
Украинский турист переехал ограбивших его в Турции мужчин
Эрдоган раскрыл, о чем свидетельствуют атаки на танкеры у берегов Турции
«Стреляют себе между ног»: пресс-секретарь Лукашенко о ЧП с литовским БПЛА
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.