01 декабря 2025 в 21:11

В Мариуполе задержали бойца «Азова»

МВД: российские силовики задержали бойца бригады «Азов» в Мариуполе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Мариуполе задержали члена бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), рассказали ТАСС в местном МВД. По информации источника, мужчина ранее проходил службу в ВСУ и последние три года скрывался в прибрежном городе.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике установили и задержали военнослужащего ВСУ в Мариуполе. <…> Военнослужащий ВСУ после начала СВО с сослуживцами сразу же попал в подчинение к неонацистам из полка «Азов», — сказано в сообщении.

Ранее в зоне проведения спецоперации на Украине был ликвидирован высокопоставленный офицер ВСУ Роман Журавель, сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, военный был подполковником ВСУ и офицером управления 12-й бригады «Азов». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого в Красноармейске был ликвидирован подполковник ВСУ Андрей Борков, который занимался вопросами связи и кибербезопасности. Как сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, по пункту управления связью, в котором находился военачальник, был нанесен удар фугасной авиационной бомбой. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Азов
ВС РФ
Мариуполь
ВСУ
