День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 18:53

Военкор сообщил о ликвидации офицера «Азова»

Военкор Котенок: ликвидирован подполковник ВСУ Журавель из «Азова»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В зоне проведения спецоперации на Украине был ликвидирован высокопоставленный офицер ВСУ Роман Журавель, сообщил в Telegram-канале российский военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, военный был подполковником ВСУ и офицером управления 12-й бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Роман Журавель — подполковник, офицер управления 12-й бригады «Азов» Нацгвардии Украины. Уничтожен русской армией в районе Константиновки, — написал Котенок.

Ранее российские военные спасли офицера ВСУ, которого атаковал украинский дрон после его сдачи в плен, сообщил боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан. По его словам, противник намеренно ударил не по нему, а по своему же солдату.

До этого в Красноармейске был ликвидирован подполковник ВСУ Андрей Борков, который занимался вопросами связи и кибербезопасности. Как сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, по пункту управления связью, в котором находился военачальник, был нанесен удар фугасной авиационной бомбой. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

