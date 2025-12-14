Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 09:51

Американского подполковника ошарашила реакция Запада на удар по Одессе

Дэвис смутился из-за реакции Запада на российский удар по Одессе

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что его озадачила реакция Запада на российский удар по Одессе. В соцсети X он подчеркнул, что не стоит удивляться тому, что Россия не останавливает и не замедляет боевых действий.

Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну. <…> Путин неоднократно заявлял, даже в последнее время, что они добьются своих целей путем переговоров или на поле боя, — написал Дэвис.

Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что российские вооруженные силы в скором времени могут освободить Одессу, пользуясь критическим состоянием ВСУ. По его словам, украинская сторона переживает полный развал, что открывает возможность для успешного российского наступления.

До этого британский журналист Мартин Джей заявлял, что нарастание агрессивной риторики со стороны западных лидеров является прямым отражением успехов российской армии на фронте, которая может дойти до Одессы. Он высказал мнение, что многие военные эксперты уже ждут от ВС РФ рывка и освобождения города.

США
подполковники
реакции
Запад
удары
Одесса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто сохранит право на бесплатные лекарства в 2026 году
Стало известно, какое блюдо принято есть у иудеев на Хануку
Тренер раскрыла главные причины болей в боку
Намазка с тофу: нежная кремовка для бутербродов и брускетт
На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу
Авария под Пензой изменила маршруты 12 поездов
Россиянин пришел в гости к знакомому, огрел его табуретом и ограбил
Биолог объяснила, как правильно замораживать мясо
«Нас ничего не объединяет»: Сагалова о «Счастливы вместе», браке и кино
Фаза Луны сегодня, 14 декабря: кого ждет богатство? Зачем идти с палками?
Гороскоп 14 декабря: принимаем ответственные решения, блещем идеями
«Русские побеждают»: на Западе объяснили слова Зеленского о выборах
Американского подполковника ошарашила реакция Запада на удар по Одессе
Стратеги НАТО предрекли глобальное противостояние с Россией
ЕС собирается ударить по ключевым отраслям России
«Ксения Бородина» может исчезнуть
Боец ВСУ показал нацистский жест приближающемуся дрону и поплатился
Жители Дагестана остались без электричества из-за мощного снегопада
Легенда реслинга проиграл бой и сделал неожиданный жест с ботинками
«Все потерять»: в США сделали тревожный для Киева прогноз
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.