Американского подполковника ошарашила реакция Запада на удар по Одессе Дэвис смутился из-за реакции Запада на российский удар по Одессе

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что его озадачила реакция Запада на российский удар по Одессе. В соцсети X он подчеркнул, что не стоит удивляться тому, что Россия не останавливает и не замедляет боевых действий.

Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну. <…> Путин неоднократно заявлял, даже в последнее время, что они добьются своих целей путем переговоров или на поле боя, — написал Дэвис.

Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что российские вооруженные силы в скором времени могут освободить Одессу, пользуясь критическим состоянием ВСУ. По его словам, украинская сторона переживает полный развал, что открывает возможность для успешного российского наступления.

До этого британский журналист Мартин Джей заявлял, что нарастание агрессивной риторики со стороны западных лидеров является прямым отражением успехов российской армии на фронте, которая может дойти до Одессы. Он высказал мнение, что многие военные эксперты уже ждут от ВС РФ рывка и освобождения города.