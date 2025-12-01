МИД ФРГ обратился к Евросоюзу из-за российских активов

Евросоюзу необходимо совместно с Бельгией разделить риски, связанные с конфискацией российских активов, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По его словам, для Брюсселя важны гарантии, сообщает телеканал ARD.

В вопросе возможной конфискации замороженных российских активов особую роль играет необходимость «защитить бельгийские интересы», уточнил дипломат. Вадефуль также сообщил, что обсуждение этой темы запланировано на ближайшие встречи представителей Евросоюза. По его словам, важно продемонстрировать, «что мы поддерживаем Украину и что у нас достаточно ресурсов для продолжения поддержки Украины».

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что любые действия Лондона по изъятию замороженных российских активов будут представлять собой акт воровства. Дипломат отметил, что внутренние процессы в британском правительстве остаются непонятными для российской стороны. Особое удивление посла вызвало упоминание замороженных российских активов в контексте бюджетного послания министра финансов Рэйчел Ривз. Он подчеркнул, что эти активы не имеют никакого отношения к бюджетному планированию Великобритании.