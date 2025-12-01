День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 10:39

МИД ФРГ обратился к Евросоюзу из-за российских активов

Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал ЕС разделить риски по российским активам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Евросоюзу необходимо совместно с Бельгией разделить риски, связанные с конфискацией российских активов, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По его словам, для Брюсселя важны гарантии, сообщает телеканал ARD.

В вопросе возможной конфискации замороженных российских активов особую роль играет необходимость «защитить бельгийские интересы», уточнил дипломат. Вадефуль также сообщил, что обсуждение этой темы запланировано на ближайшие встречи представителей Евросоюза. По его словам, важно продемонстрировать, «что мы поддерживаем Украину и что у нас достаточно ресурсов для продолжения поддержки Украины».

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что любые действия Лондона по изъятию замороженных российских активов будут представлять собой акт воровства. Дипломат отметил, что внутренние процессы в британском правительстве остаются непонятными для российской стороны. Особое удивление посла вызвало упоминание замороженных российских активов в контексте бюджетного послания министра финансов Рэйчел Ривз. Он подчеркнул, что эти активы не имеют никакого отношения к бюджетному планированию Великобритании.

замороженные активы
российские активы
Германия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Медведчук объяснил, в чьих руках находится власть после отставки Ермака
Львица растерзала проникшего в вольер посетителя зоопарка
Ограничение работы WhatsApp 1 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.