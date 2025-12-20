Новый год-2026
20 декабря 2025 в 18:06

На Западе раскрыли, что сделает ЕС слабым в глазах США

The Economist: США увидят бессилие ЕС из-за споров об активах России

Фото: europarl.europa.eu
Неспособность Европейского союза согласовать конфискацию замороженных российских активов станет для США еще одним признаком слабости объединения, пишет британский журнал The Economist. Издание полагает, что провал переговоров покажет Вашингтону, что конфликтующих членов ЕС можно игнорировать.

Однако невозможность ЕС выдать «репарационный кредит» после бесконечных переговоров будет воспринята в Вашингтоне как дополнительное свидетельство того, что [европейское] объединение — бессильная структура, конфликтующие друг с другом точки зрения которой могут быть проигнорированы, — говорится в материале.

Ранее издание Politico заявило, что план о выделении Украине кредита под залог арестованных российских активов провалился из-за позиций премьер-министров Бельгии Барта де Вевера и Италии Джорджи Мелони на саммите ЕС.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз отказался от идеи изъятия замороженных российских средств из-за опасений симметричных ответных мер. Он пояснил, что объем частных европейских активов, находящихся в РФ, оказался значительно больше.

Также газета Financial Times отметила, что в Европейском союзе боятся ответных действий со стороны России. В случае использования замороженных российских средств для кредитования Украины Москва может изъять западные активы на своей территории.

