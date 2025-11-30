День матери
Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Надоела обычная яичница на завтрак, а на хачапури или слоеные пирожки нет времени? Я нашла идеальное решение, которое стало моим кулинарным открытием. Стоит только взять муку и сыр — и через 15 минут на столе появляются ароматные, воздушные гужеры, нежные несладкие булочки из заварного теста, пришедшие к нам прямиком из французской Бургундии. Они кардинально отличаются от привычной выпечки: хрустящие снаружи, с дырочкой внутри и невероятно легкие. Это не просто еда, а настоящее наслаждение, особенно когда они еще теплые, а сыр тянется. Они настолько хороши, что о классических хачапури можно смело забыть.

Вам понадобится 125 мл воды, 50 г сливочного масла, щепотка соли, 75 г муки, 2 яйца и 100 г тертого сыра (грюйер или любой другой, который хорошо плавится). В кастрюльке смешайте воду, масло и соль. Доведите до кипения на среднем огне. Уберите с огня и сразу всыпьте всю муку. Быстро перемешивайте, пока не образуется гладкий шар теста, который не липнет к стенкам. Дайте тесту остыть 5–10 минут, иначе яйца могут свернуться. Затем по одному вбивайте яйца, тщательно перемешивая после каждого, до получения блестящей гладкой массы. Вмешайте 80 г тертого сыра. Духовку разогрейте до 200 °C. Противень застелите пергаментом. Тесто можно выкладывать ложкой или из кондитерского мешка, формируя небольшие шарики. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Ни в коем случае не открывайте духовку первые 15 минут, иначе гужеры осядут! Подавайте их сразу, пока они хрустящие и теплые.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
выпечка
сыр
Мария Левицкая
М. Левицкая
