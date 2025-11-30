День матери
Сырный слой в шубе делает салат идеальным

Сырный слой в шубе делает салат идеальным Сырный слой в шубе делает салат идеальным Фото: Shutterstock/FOTODOM
Попробуйте обновленную версию знаменитого салата, где классическое сочетание ингредиентов раскрывается по-новому благодаря нежному тертому сыру. Его сливочные ноты идеально дополняют солоноватую сельдь, смягчают вкус овощей и придают блюду особую бархатистость.

Для приготовления потребуется отварить до готовности две средние свеклы, пару картофелин и две морковки, а также три яйца. После остывания очищенные овощи и яичные белки натираются на крупной терке, так же как и примерно 50 граммов твердого сыра.

Сборку начинают на плоском блюде: первым слоем идет картофель, за ним морковь, затем кусочки филе сельди, следом тертые белки и завершает композицию свекла. Каждый из этих слоев, кроме сырного, промазывается тонким слоем майонеза и слегка уплотняется.

Секрет этого рецепта — тертый сыр, который можно расположить между морковью и белками для сливочной прослойки или использовать в качестве верхнего слоя.

Готовому блюду дают хорошо пропитаться, а перед подачей украшают измельченным желтком или веточками зелени. Такой прием сохраняет узнаваемый вкус любимого салата, но делает его текстуру более интересной, а внешний вид — по-настоящему эффектным.

Ранее мы рассказали, как сделать маринованную капусту с яблоками.

