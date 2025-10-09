Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:28

Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому

Маринованная капуста с яблоками — это удивительное сочетание хрустящей свежести и фруктовой нежности, знакомое многим с детства. Для приготовления берут около двух килограммов белокочанной капусты, тонко шинкуют ее и слегка перетирают руками с двумя столовыми ложками соли, чтобы она стала мягче и выделила сок. К капусте добавляют два сладко-кислых яблока среднего размера, нарезанных тонкими дольками, и одну натертую морковь для цвета и легкой сладости.

Маринад готовят из литра воды, в которую кладут три столовые ложки сахара, одну ложку соли, пять горошин черного перца и два лавровых листа. Смесь доводят до кипения, вливают 100 миллилитров 9-процентного уксуса и заливают горячим маринадом овощи с яблоками. После этого капусту плотно накрывают крышкой и оставляют при комнатной температуре на сутки. Уже на следующий день маринованная капуста с яблоками готова к употреблению, а через двое суток она становится особенно ароматной и сбалансированной по вкусу.

Эта закуска получается легкой, хрустящей и освежающей. Сладость яблок отлично уравновешивает кислинку маринада, создавая гармоничный вкус. Маринованная капуста идеально подходит к мясным блюдам, картофелю или как самостоятельная витаминная закуска.

Попробуйте приготовить маринованную капусту с яблоками дома — и она станет вашим любимым зимним гарниром.

Ранее мы поделились рецептом квашеной капусты с виноградом.

