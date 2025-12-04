Маринованная капуста с перчиком: рецепт в горячем рассоле — всего один день, и хрустящая капуста готова

Маринованная капуста с перчиком: рецепт в горячем рассоле — всего один день, и хрустящая капуста готова. Горячий способ с болгарским перцем творит чудеса ферментации и дарит потрясающий результат невероятно быстро.

Для приготовления вам понадобится: 0,25–0,3 кг белокочанной капусты, 100 г моркови и 100–150 г болгарского перца. Капусту мелко нашинкуйте, а перец нарежьте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке. Плотно уложите овощную смесь в чистые, стерилизованные банки.

Теперь приготовьте рассол: на 1 литр воды вам нужно 25 г соли и 40 г сахара. Доведите раствор до кипения, прокипятите 2–3 минуты и сразу же залейте овощи этим горячим маринадом. Оставьте банки при комнатной температуре.

Уже через 24 часа вы получите идеальную, хрустящую и ароматную закуску! Она прекрасно сочетается с отварной свеклой или зеленым горошком. Это легкий, низкокалорийный и невероятно быстрый способ порадовать себя и гостей вкуснейшей домашней заготовкой, которая исчезает со стола моментально.

