04 декабря 2025 в 11:30

4 крутых блюда для новогоднего стола 2026 года: вкуснейшее меню из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
4 крутых блюда для новогоднего стола 2026 года: вкуснейшее меню из простых продуктов. Праздничный стол можно сделать одновременно праздничным и простым в приготовлении. Эти блюда помогут удивить гостей ярким вкусом и красивой подачей без лишней суеты.

Салат «Переворот» готовится из 1 банки консервированных шампиньонов, 1 отварного куриного филе, 1 моркови, 60 г сыра, 2 вареных яиц, 1 банки маринованных огурцов, 1–2 картофелин, майонеза и свежей зелени. Все овощи отварите, очистите и натрите на терке, филе нарежьте кубиками. На дно формы выложите целые шампиньоны и зелень, затем соберите слои: морковь с майонезом, курицу с майонезом, смесь сыра и яиц с майонезом, нарезанные огурцы с майонезом и картофель. Оставьте салат в холодильнике на ночь, аккуратно переверните на блюдо и подавайте.

Салат «Царская шуба» включает 1 свеклу, 1 морковь, 1 картофелину, 1 луковицу, 200 г красной рыбы, 2 вареных яйца, 1 банку красной икры и майонез. Овощи отварите и натрите на крупной терке, лук и рыбу нарежьте мелко. Соберите слои: свекла с майонезом, морковь с майонезом, картофель, лук, красная икра с майонезом и натертые яйца. Украсьте сверху оставшейся икрой, слегка утрамбовывая каждый слой.

Ароматная запеченная картошка готовится из 6–8 средних картофелин, 2–3 ст. л. оливкового масла, соли и любимых специй. Картофель нарежьте дольками, полейте маслом, добавьте соль и специи. Запекайте в духовке при 200 °C до румяной корочки, перед подачей посыпьте рубленой свежей зеленью.

Куриные шашлычки в беконе требуют 2 отварных куриных филе, 1–2 упаковки бекона, соус барбекю, соль и специи по вкусу. Филе нарежьте полосками, приправьте, каждую полоску плотно заверните в ломтик бекона, разрежьте пополам и нанижите на шпажки. Смажьте соусом барбекю и запекайте в духовке при 200 °C до готовности.

Новый год
меню
простые рецепты
салаты
Ольга Шмырева
