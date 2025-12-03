В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому. Эта закуска получается особенно выразительной благодаря сочетанию нежной сырной начинки и слегка запеченных перцев, которые после фарширования пропитываются ароматной масляно-уксусной заливкой.

Для приготовления вам понадобится 6 продолговатых сладких перцев, 180 г творожного сыра, пучок свежего укропа, 8–10 грецких орехов, половина зубчика чеснока, 4 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. яблочного уксуса, щепотка соли, черного перца и немного паприки для аромата.

Перцы вымойте, разрежьте вдоль на половинки и удалите семена. Разложите их на противне, слегка смажьте оливковым маслом и запекайте при 190 °C около 10–12 минут до мягкости, но с сохранением формы и легкого хруста. Пока перцы остывают, приготовьте начинку — смешайте творожный сыр, мелко нарубленный укроп, измельченные орехи и чеснок, добавьте соль и перец, доведите смесь до нежной, густой консистенции. Наполните остывшие половинки перцев ароматной сырной массой с горкой. Для маринада соедините оливковое масло, яблочный уксус, щепотку соли, черного перца и паприки, взболтайте до эмульсии и равномерно полейте готовые фаршированные перцы, дайте настояться, чтобы вкус стал более глубоким и насыщенным.

