01 ноября 2025 в 11:18

Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так

Нежная, сочная и хрустящая маринованная капуста с виноградом — это закуска, которая удивит даже самых искушенных гурманов. Сладость винограда подчеркивает легкую кислинку маринада, а капуста остается хрустящей и ароматной. Такое блюдо отлично подойдет к мясу, рыбе или просто как освежающее дополнение к ужину.

Для приготовления потребуется 1 килограмм белокочанной капусты, 300 граммов спелого винограда без косточек, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, 0,5 литра воды, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, 50 миллилитров уксуса 9% и 3 столовые ложки растительного масла.

Капусту тонко шинкуют, морковь натирают на терке, чеснок нарезают тонкими пластинками. Все перемешивают в глубокой миске и добавляют виноград — ягоды должны быть целыми, чтобы при мариновании они не потеряли форму. Массу плотно укладывают в банку или контейнер.

Маринад готовят отдельно: в кипящую воду добавляют сахар, соль и масло. Через пару минут вливают уксус и сразу же заливают горячим рассолом капусту с виноградом. Банку накрывают крышкой и оставляют при комнатной температуре на сутки. Затем убирают в холодильник на 2–3 дня.

Готовая маринованная капуста с виноградом получается яркой, ароматной и необычно вкусной — легкая сладость ягод гармонирует с пикантной кислинкой маринада. Такая закуска не только украшает стол, но и поднимает настроение своим солнечным вкусом.

домашние заготовки
виноград
капуста
маринование
