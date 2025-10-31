Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает

Нежные и ароматные творожные оладьи — идеальный вариант для завтрака или уютного домашнего чаепития. Они получаются пышными, чуть влажными внутри и буквально тают во рту. Для приготовления понадобятся 250 граммов творога, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 3 столовые ложки муки, 1 чайная ложка разрыхлителя и немного растительного масла для жарки.

Творог разминают вилкой до однородности, добавляют яйца, сахар и соль. Всё тщательно перемешивают до гладкой массы, затем вводят муку и разрыхлитель. Если творог сухой, можно добавить ложку сметаны — тесто должно быть густым, но не тугим.

На разогретую сковороду выкладывают тесто ложкой и жарят оладьи из творога по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Чтобы они были особенно мягкими, после жарки можно сложить их в кастрюлю и накрыть крышкой — пусть немного отпарятся.

Готовые творожные оладьи подают со сметаной, вареньем, медом или свежими ягодами. Аромат и вкус как у бабушки: домашние, простые, настоящие.

