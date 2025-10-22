Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:04

Я добавила апельсин к свекле — получилось гениально

Я добавила апельсин к свекле — получилось гениально

Этот салат со свеклой и апельсином не просто красив — он поражает балансом вкусов. Сладость запеченной свеклы встречается с сочной кислинкой апельсина, а нежная фета добавляет сливочности и солоноватый акцент. Для блюда достаточно взять две средние свеклы, один крупный апельсин, 70 граммов феты, чайную ложку оливкового масла, немного лимонного сока, щепотку соли и свежемолотого перца.

Свеклу запекают до мягкости в фольге при 190 градусах около часа, затем остужают и нарезают кубиками. Апельсин очищают от пленок и нарезают дольками. В глубокой миске свеклу смешивают с апельсином, заправляют маслом и лимонным соком. Сверху выкладывают крошки феты, слегка перемешивают, украшают листиками мяты или шпината.

Такой салат со свеклой и фетой — универсальное блюдо: он подходит и для легкого ужина, и для праздничного меню. Цитрусовая свежесть подчеркивает естественную сладость овоща, а кремовая фета связывает все вкусы в гармоничную композицию.

Этот салат с апельсином и свеклой не требует сложных ингредиентов, но всегда производит впечатление.

Ранее мы рассказали, как запечь свеклу в фольге с бальзамическим уксусом и козьим сыром.

Елизавета Семерина
Е. Семерина
