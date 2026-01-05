Атака США на Венесуэлу
Гениальный способ накормить семью: эти биточки с картошкой готовятся из того, что всегда есть дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно вкусные, сытные и хрустящие картофельные биточки, которые подойдут и на завтрак, и на ужин. Это блюдо простое, бюджетное и гарантированно вкусное, а готовится из того, что всегда есть дома!

Вкус получается потрясающим: нежная картофельная основа, сладковатая морковь и тягучий сыр внутри, покрытые хрустящей золотистой оболочкой. Это гениальный способ накормить семью!

Вам понадобится: 600 г картофеля, 1 морковь, 100 г твердого сыра, соль, перец по вкусу. Для кляра: 2 яйца, 2-3 ст. л. муки, щепотка соли. Картофель сварите в мундире, очистите, разомните в пюре. Морковь мелко натрите и обжарьте. В остывшее картофельное пюре добавьте обжаренную морковь, тертый сыр, соль и перец. Тщательно вымесите массу до однородности. Сформируйте небольшие округлые или овальные биточки. В плоской тарелке взбейте яйца с солью, в другую насыпьте муку. Каждый биточек сначала обваляйте в муке, затем окуните в яичный кляр. Разогрейте на сковороде масло. Обжаривайте биточки на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной, аппетитной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые вареники с картошкой.

