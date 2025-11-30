День матери
30 ноября 2025 в 10:58

Скончался актер «Улицы разбитых фонарей»

На 54-м году жизни не стало актера Вадима Смирнова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ушел из жизни российский актер Вадим Смирнов, передает aif.ru. Его не стало на 54-м году жизни.

Он известен зрителям благодаря своим ролям в таких телепроектах, как «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей», «Литейный», «Агент национальной безопасности-2», «Антикиллер» и «Тайский вояж Степаныча». Он часто появлялся на экране вместе со своим братом-близнецом Дмитрием. Последним фильмом с участием Вадима Смирнова стала кинокартина «Волчок».

Актер появился на свет 13 марта 1972 года. Окончив Нижегородское театральное училище в 1991 году, он начал свой путь в мире искусства.

Ранее народный артист РСФСР Всеволод Шиловский скончался в возрасте 87 лет. Известный советский и российский актер театра и кино, а также режиссер родился в Москве. После обучения в Школе-студии МХАТ он присоединился к труппе Московского художественного академического театра, где работал до 1987 года. Шиловский также занимался педагогической деятельностью и поставил ряд спектаклей в МХАТе.

До этого стало известно, что голливудский актер Майкл ДеЛано, известный по роли управляющего казино Уолша в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», скончался в возрасте 84 лет. Смерть артиста наступила 20 октября в одной из больниц Лас-Вегаса из-за острого сердечного приступа.

