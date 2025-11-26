Скончался актер из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

Голливудский актер Майкл ДеЛано, известный по роли в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», скончался в возрасте 84 лет, сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Джин. Смерть артиста наступила еще 20 октября в одной из больниц Лас-Вегаса. Его жена подтвердила, что причиной летального исхода стал острый сердечный приступ.

Творческая биография ДеЛано началась в 1960 году с музыкальной карьеры под псевдонимом Key Larson. Его первый кинематографический опыт состоялся в 1971 году, когда он появился в вестерне «Кэтлоу» вместе с Юлом Бриннером и Леонардом Нимоем.

Наиболее значимой работой актера стала роль управляющего казино Уолша в картине «Одиннадцать друзей Оушена» и ее продолжении. ДеЛано и его жена прожили вместе 28 лет, у него осталась дочь Бри, а также трое внуков — Майкл, Линкольн и Джексон.

Ранее канадский актер Спенсер Лофранко, известный по фильму «Несломленный» Анджелины Джоли, скончался 18 ноября в возрасте 33 лет. Причина смерти артиста в настоящее время не разглашается. По имеющейся информации, правоохранительные органы проводят расследование по факту его гибели.