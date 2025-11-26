День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 17:07

Скончался актер из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

Голливудский актер Майкл ДеЛано умер в возрасте 84 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Голливудский актер Майкл ДеЛано, известный по роли в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», скончался в возрасте 84 лет, сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Джин. Смерть артиста наступила еще 20 октября в одной из больниц Лас-Вегаса. Его жена подтвердила, что причиной летального исхода стал острый сердечный приступ.

Творческая биография ДеЛано началась в 1960 году с музыкальной карьеры под псевдонимом Key Larson. Его первый кинематографический опыт состоялся в 1971 году, когда он появился в вестерне «Кэтлоу» вместе с Юлом Бриннером и Леонардом Нимоем.

Наиболее значимой работой актера стала роль управляющего казино Уолша в картине «Одиннадцать друзей Оушена» и ее продолжении. ДеЛано и его жена прожили вместе 28 лет, у него осталась дочь Бри, а также трое внуков — Майкл, Линкольн и Джексон.

Ранее канадский актер Спенсер Лофранко, известный по фильму «Несломленный» Анджелины Джоли, скончался 18 ноября в возрасте 33 лет. Причина смерти артиста в настоящее время не разглашается. По имеющейся информации, правоохранительные органы проводят расследование по факту его гибели.

США
Голливуд
актеры
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Оренбуржье создали Центр инвестиций из стран БРИКС
Суд окончательно оставил аэропорт Домодедово в собственности государства
Греф предупредил о «катаклизме» при ужесточении льготной ипотеки
Военного прокурора внесли в базу «Миротворца»
Криминалист назвал вероятную версию попадания иголки в шоколадку «Марс»
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.