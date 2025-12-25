Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 13:44

В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами

Песков: разговор Путина и представителей бизнеса был содержательный

Читайте нас в Дзен

Разговор президента России Владимира Путина с представителями бизнеса был содержательным и носил прикладной характер, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мероприятие состоялось поздним вечером 24 декабря в Кремле, передает ТАСС.

Нет, неожиданных вопросов [на встрече Путина с бизнесом] не было, встреча была абсолютно содержательной, носила прикладной характер, — ответил Песков.

В четверг, 25 декабря, Путин примет участие в заседании Госсовета, касающегося вопросов подготовки кадров. В том числе на встрече обсудят вопрос, связанный с ветеранами СВО.

Ранее Путин поучаствовал в заседании Совета Федерации. Глава государства поблагодарил сенаторов за сплоченную работу в уходящем году, поддержку политического курса и службу национальным интересам. Он пожелал министрам силовых ведомств и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной почаще бывать на заседаниях правительства в новом году, отметив, что 24 декабря заседание прошло без их участия.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
политика
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, что грозит бойцу ММА за жестокое избиение подруги
Десятки артистов снялись в шоу «VK ПОД ШУБОЙ»
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.