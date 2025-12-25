В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами Песков: разговор Путина и представителей бизнеса был содержательный

Разговор президента России Владимира Путина с представителями бизнеса был содержательным и носил прикладной характер, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мероприятие состоялось поздним вечером 24 декабря в Кремле, передает ТАСС.

Нет, неожиданных вопросов [на встрече Путина с бизнесом] не было, встреча была абсолютно содержательной, носила прикладной характер, — ответил Песков.

В четверг, 25 декабря, Путин примет участие в заседании Госсовета, касающегося вопросов подготовки кадров. В том числе на встрече обсудят вопрос, связанный с ветеранами СВО.

Ранее Путин поучаствовал в заседании Совета Федерации. Глава государства поблагодарил сенаторов за сплоченную работу в уходящем году, поддержку политического курса и службу национальным интересам. Он пожелал министрам силовых ведомств и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной почаще бывать на заседаниях правительства в новом году, отметив, что 24 декабря заседание прошло без их участия.