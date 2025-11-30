День матери
30 ноября 2025 в 11:38

Названы регионы с самыми высокими зарплатами в стране

ТАСС: Чукотка, ЯНАО и Москва лидируют по уровню средней зарплаты в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Средняя зарплата более 150 тыс. рублей зафиксирована в четырех регионах России, передает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В список вошли Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике: Чукотский автономный округ — 192 934 руб., Ямало-Ненецкий автономный округ — 173 480, город Москва — 161 100, Магаданская область — 152 498, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что на предприятиях Челябинска, занимающихся производством электрооборудования и оптики, заработная плата достигла 205 тыс. рублей. Такая высокая цифра обусловлена сложностью технологий и нехваткой квалифицированных кадров в данной отрасли. В области производства промышленного оборудования и станков работникам предлагают среднюю зарплату — 136,9 тыс. рублей.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года в размере 27 093 руб. Соотношение с медианной заработной платой за прошлый год при этом составляет 48%. Медианная зарплата за 2024 год достигла 56 443 руб.

