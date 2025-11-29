Путин подписал закон о МРОТ Путин утвердил МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что закон направлен на повышение заработной платы около 4,6 млн российских работников. Соотношение с медианной заработной платой за прошлый год при этом составляет 48%. Медианная зарплата за 2024 год при этом достигла 56 443 рубля.

Ранее Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В документе указано, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей.

До этого Путин заявил, что РФ предлагает запуск масштабной программы оснащения сил ОДКБ современными российскими вооружениями. Он отметил, что данная техника уже доказала свою высокую эффективность в условиях реальных боевых действий, говорится на сайте Кремля.