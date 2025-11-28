День матери
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ

Путин подписал закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий специальный налоговый режим для физических и юридических лиц, обладающих статусом иностранного агента. Согласно новым нормам, для таких лиц устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%.

Иноагенты также лишаются права на налоговые вычеты по долгосрочным инвестициям и льготного налогообложения доходов от продажи активов, дарения и наследования.

Для организаций, признанных иноагентами или имеющих долю таких лиц в уставном капитале от 10%, вводятся ограничения на налоговые преференции. Эти компании не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль и освобождаться от налогообложения безвозмездно полученного имущества.

Изменения в Налоговый кодекс, разработанные в рамках бюджетного пакета, вступят в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше начала следующего налогового периода.

Ранее Путин подписал закон, разрешающий привлекать резервистов к специальным сборам для охраны критически важных объектов. Новые нормы распространяются исключительно на добровольцев, заключивших контракт о пребывании в резерве ВС России.

