15 декабря 2025 в 10:44

Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году

Экономист Кузнецова: большие налоги будут взыскивать с зарплат в 416 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Для большинства граждан России с ежемесячным доходом до 200 тыс. рублей налоговая нагрузка в 2026 году останется прежней, сообщила экономист Юлия Кузнецова в интервью «Газете.Ru». По ее словам, они продолжат платить ставку НДФЛ в размере 13% от своих заработков. По-настоящему ощутимый рост налогов начнется для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, что соответствует примерно 416 тыс. рублей в месяц.

Именно эти диапазоны — от 5 млн, 20 млн и 50 млн рублей в год — можно отнести к категории «дорогих доходов», где финансовое планирование становится необходимостью. Для граждан с доходами до 150–200 тыс. рублей в месяц никаких радикальных изменений не произойдет, — сказала эксперт.

Кузнецова пояснила, что базовая ставка подоходного налога в 13% сохраняется для всех, чей совокупный годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Экономист подчеркнула, что распространенное опасение о применении повышенной ставки ко всему объему доходов является ошибочным. Налог увеличивается поэтапно и затрагивает только ту часть заработка, которая превышает установленные лимиты. В качестве примера она привела ситуацию с годовым доходом в 6 млн рублей. В этом случае первые 2,4 млн рублей облагаются по ставке 13%. Следующие 2,6 млн рублей подпадают под ставку 15%. И только оставшийся 1 млн рублей облагается по максимальной ставке в 18%.

Ранее в Государственную думу был внесен законопроект о повышении налоговой ставки для личных фондов. Инициатива предполагает уравнять налог для таких фондов с общим налогом на прибыль организаций. Законопроект уже направлен на официальный отзыв в правительство Российской Федерации.

