28 ноября 2025 в 22:39

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В документе указано, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за 3 года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей.

При этом доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, в 2027 году — 42,9 трлн, в 2028 году — 45,9 трлн. Из них нефтегазовые — 8,918 трлн рублей, в 2027 году — 9,050 трлн, в 2028 году — 9,704 трлн. Расходы бюджета составят 44,069 трлн рублей, 46,096 трлн и 49,383 трлн соответственно. Дефицит бюджета составит в 2026 году — 3,786 трлн рублей, в 2027 году — 3,185 трлн, в 2028 году — 3,513 трлн. Инфляция в 2026–2028 годах ожидается на уровне 4%.

Ранее Путин заявил, что РФ предлагает запуск масштабной программы оснащения сил ОДКБ современными российскими вооружениями. Он отметил, что данная техника уже доказала свою высокую эффективность в условиях реальных боевых действий, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров по итогам переговоров в Бишкеке подписали совместное заявление об углублении союзнических отношений и стратегического партнерства, о чем рассказали в пресс-службе Кремля. В документе закреплены новые задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей.

