День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 21:28

Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство

Эйдельштейн проиграл суд Лебедеву за право на наследство Жириновского

Олег Эйдельштейн Олег Эйдельштейн Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Одинцовский городской суд отклонил иск Олега Эйдельштейна о признании права на недвижимость основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает «МК». Отмечается, что официальный наследник Игорь Лебедев сохранил права на все имущество политика.

Предыдущие судебные решения о признании родства Эйдельштейна и Жириновского не повлияли на исход данного разбирательства, отметили в суде. Истец не предоставил достаточных юридических оснований для признания своих прав на часть собственности.

Рассматриваемое дело касалось земельного участка и жилого дома, расположенных в подмосковном Дарьино. Так же суд отклонил доводы о передаче данного имущества по ипотечному соглашению, говорится в источнике.

Ранее стало известно, что за осень 2025 года автомобиль, который ранее принадлежал Жириновскому, дважды становился участником аварий. Первое столкновение с китайским кроссовером Chery Tiggo 7 Pro Max произошло 23 сентября в районе Арбата. Второй инцидент случился 24 ноября и привел к повреждению правой стороны транспортного средства.

