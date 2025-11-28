Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство Эйдельштейн проиграл суд Лебедеву за право на наследство Жириновского

Одинцовский городской суд отклонил иск Олега Эйдельштейна о признании права на недвижимость основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает «МК». Отмечается, что официальный наследник Игорь Лебедев сохранил права на все имущество политика.

Предыдущие судебные решения о признании родства Эйдельштейна и Жириновского не повлияли на исход данного разбирательства, отметили в суде. Истец не предоставил достаточных юридических оснований для признания своих прав на часть собственности.

Рассматриваемое дело касалось земельного участка и жилого дома, расположенных в подмосковном Дарьино. Так же суд отклонил доводы о передаче данного имущества по ипотечному соглашению, говорится в источнике.

Ранее стало известно, что за осень 2025 года автомобиль, который ранее принадлежал Жириновскому, дважды становился участником аварий. Первое столкновение с китайским кроссовером Chery Tiggo 7 Pro Max произошло 23 сентября в районе Арбата. Второй инцидент случился 24 ноября и привел к повреждению правой стороны транспортного средства.