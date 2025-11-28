День матери
28 ноября 2025 в 09:07

Люксовая машина Жириновского дважды попала в ДТП

Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Автомобиль Mercedes-Maybach 2018 года, в свое время принадлежавший политику Владимиру Жириновскому, дважды становился участником дорожных происшествий в Москве за минувшую осень, сообщает Telegram-канал SHOT. Первый инцидент произошел 23 сентября на Арбате, где автомобиль столкнулся с китайским кроссовером Chery Tiggo 7 Pro Max.

В результате столкновения Mercedes-Maybach получил повреждения передней части, на восстановление потребовалось 50 тыс. рублей. После ремонта в октябре транспортное средство вернули в распоряжение ЛДПР. Повторное ДТП случилось 24 ноября, когда у автомобиля оказался поврежден боковой кузовной элемент. На данный момент машина находится у штаб-квартиры партии, не пройдя еще сервисное обслуживание.

Автомобиль зарегистрирован на Олега Эйдельштейна — внебрачного сына политика. Сам Эйдельштейн пояснил, что это формальность, поскольку транспорт использовался его отцом, а теперь обслуживает нужды партийных деятелей.

Ранее суд в Москве взыскал с водителя 1,5 млн рублей за повреждение автомобиля Aurus Senat, принадлежащего управлению делами президента. Также суд постановил взыскать с ответчика затраты на независимую экспертизу, почтовые услуги и государственную пошлину.

Владимир Жириновский
машины
автомобили
ДТП
