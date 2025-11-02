Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 10:47

Водитель повредил ВИП-авто и теперь должен заплатить 1,5 млн рублей

С водителя в Москве через суд взыскали 1,5 млн рублей после ДТП с Aurus Senat

Aurus Senat Aurus Senat Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С водителя, который повредил в дорожной аварии автомобиль Aurus Senat управления делами президента, суд Москвы взыскал 1,5 млн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Исковое заявление было подано ФГБУ «Автобаза № 2» и принято к производству в конце марта 2025 года.

Дополнительно суд обязал ответчика компенсировать расходы на независимую экспертизу, почтовые услуги и государственную пошлину. Решение было вынесено 25 сентября и пока не вступило в законную силу.

Ранее в результате аварии с участием трех автомобилей представительского класса у Красной площади в Москве пострадал как минимум один человек. Одной из машин, попавших в ДТП, стал правительственный Aurus Senat. Кроме него участниками аварии стали два Mercedes-Benz: S-класса и GLS-класса.

До этого инспекторы ГИБДД в Москве задержали автомобиль Aurus Senat, оборудованный спецсигналами и имевший поддельные документы управделами президента. Транспортное средство было остановлено сотрудниками полиции 28 марта 2025 года в районе Коптево. У мужчины за рулем обнаружили свидетельство о регистрации автомобиля, якобы выданное в 2022 году.

