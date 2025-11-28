Еще один танкер вспыхнул в Черном море

День матери
Танкер Virat под флагом Гамбии загорелся в Черном море у берегов Турции из-за внешнего воздействия, сообщило турецкое управление мореходства. В материале говорится, что экипаж не пострадал.

На место происшествия были направлены спасательные команды и торговое судно. Все 20 членов экипажа на борту находятся в удовлетворительном состоянии. В машинном отделении плотное задымление. Ситуация находится под контролем, — указало ведомство.

Это уже второй инцидент за пятницу, 28 ноября. До этого появилась информация о танкере Kairos, который шел из Египта в Новороссийск. Там 25 членов экипажа благополучно эвакуированы, россиян среди них не было.

Ранее сообщалось, что сухогруз, ходящий под флагом Панамы, стоял в порту Стамбула всего один день. Предварительной причиной отравления эксперты назвали утечку паров топлива в машинном отделении. Двух напарников погибшего моряка экстренно доставили в реанимацию. Всего в команде насчитывалось 13 человек.

