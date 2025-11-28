День матери
Следовавший в Новороссийск танкер загорелся в Черном море

Следовавший в Новороссийск танкер Kairos загорелся у берегов Турции

Kairos заходит в порт Гамбурга Kairos заходит в порт Гамбурга Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press
Танкер Kairos под флагом Гамбии, следовавший в порт Новороссийска, загорелся в результате внешнего воздействия на Черном море в Турции, сообщило Главное управление мореходства страны в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Судно находилось в 28 морских милях (более 51 км) от турецкого побережья и шло без груза.

Ведомство добавило, что состояние 25 членов экипажа удовлетворительное и для их эвакуации уже направлены спасательные подразделения. Процесс спасения моряков находится под контролем.

Ранее сообщалось, что корабль береговой охраны завалился на бок в Петропавловске-Камчатском. На представленном видео заметно, как люди на судне сгруппировались перед падением. В результате инцидента никто не пострадал.

Между тем два корабля «Залив» и «Быков мыс» встали на вынужденную стоянку на реке Лене в Булунском районе Якутии. Спасатели эвакуировали всех членов команды с помощью вертолета. Корабли встали из-за резкого похолодания.

Кроме того, в Черном море произошло крушение грузового судна, на котором плыли украинские граждане. Все моряки, находившиеся на борту, были спасены. Корабль следовал из Турции на Украину, а затонул в 260 километрах от Варны.

