23 октября 2025 в 07:19

Два корабля оказались в ледяной ловушке на севере Якутии

Два корабля встали на вынужденную стоянку на реке Лена в Якутии из-за непогоды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два корабля «Залив» и «Быков мыс» встали на вынужденную стоянку на реке Лене в Булунском районе Якутии, сообщили в службе спасения республики. Отмечается, что это произошло из-за резкого похолодания. Все члены экипажа будут эвакуированы на вертолете Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».

На реке Лене в пути следования по маршруту Быковский — Якутск из-за резкого похолодания на вынужденную стоянку встали два корабля. В них находятся люди — десять человек экипажа, — говорится в сообщении.

Ранее в Республике Саха паром застрял на обледеневшей реке во время рейса Хоро — Верхневилюйск из-за морозов. Пассажиров спасли, прокуратура организовала проверку. В городе Вилюйске, стоящем на одноименной реке, днем температура воздуха составляет -5 градусов, а ночью опускается до -10 градусов.

До этого стало известно, что на реке Ангаре в Иркутской области произошло столкновение катера с кораблем. По предварительной информации, утонули четыре человека. Трагедия произошла неподалеку от поселка Листвянка.

Якутия
корабли
суда
экипажи
происшествия
