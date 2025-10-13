В Якутии паром застрял посреди льдов В Якутии паром с людьми застрял во льду на реке Вилюй

В Республике Саха паром из-за морозов застрял на обледеневшей реке во время рейса Хоро — Верхневилюйск, сообщила Якутская транспортная прокуратура. Пассажиров спасли, прокуратура организовала проверку. Сообщается, что в городе Вилюйске, стоящем на одноименной реке, установилась морозная погода. Днем температура воздуха составляет минус 5 градусов, ночью — минус 10.

В ходе проведения проверки прокуратурой будет дана оценка действиям перевозчиков по соблюдению требований законодательства о безопасности судоходства, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Иркутской области четыре человека утонули после столкновения катера с кораблем. Столкновение произошло на реке Ангаре, неподалеку от поселка Листвянка. Всего на борту скоростного катера FR25 находились пять человек. Четверо из них упали в воду, их поиски продолжаются. Пятый человек доставлен в больницу с травмами.

В Якутии закончились поиски пассажиров снегохода «Буран», который провалился под лед на реке Оленек. На снегоходе в этот момент было четыре человека, двое из которых спаслись. К поисково-спасательной операции оставшихся были привлечены 10 человек.