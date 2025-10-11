Водолазы нашли тела пассажиров снегохода в Якутии В Якутии два человека погибли после провала снегохода под лед

Два человека погибли после провала снегохода «Буран» под лед на реке Оленек в Оленекском районе Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Еще двое смогли выбраться из воды самостоятельно.

Четверо мужчин выехали на снегоходе по реке Оленек из села Харыялах в сторону села Оленек. В 80 метрах от берега снегоход провалился, — говорится в сообщении.

К поисково-спасательной операции были привлечены 10 человек, тела погибших подняты из воды.

МЧС России напоминает, что в Якутии лед еще не сформировался окончательно. Ведомство призывает граждан воздержаться от выхода на водные объекты до официального открытия ледовых переправ.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области водолазы обнаружили и извлекли из карьера автомобиль ВАЗ с телом водителя, который съехал в воду. Спасателям потребовалось применить спецтехнику для извлечения транспортного средства, после чего тело погибшего мужчины было передано полиции.

До этого стало известно, что под Пермью утонул матрос-моторист с дноуглубительного судна. Мужчина по неизвестным причинам оказался за бортом во время перерыва между сменами и не смог добраться до берега.