Водолазы нашли мужчину, съехавшего в карьер на автомобиле В Ленобласти спасатели достали из воды автомобиль с человеком в салоне

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области достали из воды автомобиль ВАЗ с водителем в салоне, сообщили представители службы. Уточняется, что мужчина на машине съехал в карьер Фосфорит. Чтобы достать транспортное средство из воды, потребовалась специальная техника, а также помощь водолазов.

9 октября в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о том, что в карьер Фосфорит съехал автомобиль ВАЗ под управлением мужчины. К месту происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург, — говорится в публикации.

По данным аварийно-спасательной службы, когда автомобиль вытащили на берег, водитель уже был мертв. Тело мужчины передали полиции.

