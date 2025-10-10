Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 13:31

Водолазы нашли мужчину, съехавшего в карьер на автомобиле

В Ленобласти спасатели достали из воды автомобиль с человеком в салоне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области достали из воды автомобиль ВАЗ с водителем в салоне, сообщили представители службы. Уточняется, что мужчина на машине съехал в карьер Фосфорит. Чтобы достать транспортное средство из воды, потребовалась специальная техника, а также помощь водолазов.

9 октября в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о том, что в карьер Фосфорит съехал автомобиль ВАЗ под управлением мужчины. К месту происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург, — говорится в публикации.

По данным аварийно-спасательной службы, когда автомобиль вытащили на берег, водитель уже был мертв. Тело мужчины передали полиции.

Ранее в Абхазии произошло смертельное ДТП с участием экскурсионного автобуса. Как уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, погибла женщина, еще семеро пострадали. Транспортное средство в горах съехало с дороги и сорвалось в пропасть около села Акармара.

Ленобласть
Ленинградская область
УАЗ
автомобили
машины
утопленники
спасатели
водолазы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, когда Трамп ожидает получения Нобелевской премии мира
У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности
Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей
Белый дом впервые высказался о провале Трампа с Нобелевской премией мира
В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ
Стало известно, что обсуждали Алиев и Пашинян в Душанбе
Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение
В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем
Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере
«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ
Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске
Самолеты обрушили бомбы на рынок
Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении
В КНР отреагировали на возможные запреты США для китайских авиакомпаний
«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики
«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов
Российские войска прорвались к ключевому для обороны ВСУ городу
Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков
Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести
Кабмин Украины запасается биотуалетами на фоне блэкаута
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.