13 ноября 2025 в 19:46

Самую популярную машину в зоне СВО сделали беспилотной

Беспилотную версию УАЗ СГР представили в России

УАЗ СГР УАЗ СГР Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Российские инженеры представили беспилотную модель на базе микроавтобуса УАЗ СГР, известного как «буханка». Новая разработка получила название БПБ — «беспилотная буханка» и предназначена для использования в зоне спецоперации. Корреспондент NEWS.ru первым прокатился на необычном авто и узнал о нем все подробности.

Как рассказал один из создателей проекта Максим Куницын, идея беспилотного автомобиля возникла после анализа текущих потребностей военных на передовой. Он отметил, что УАЗ является основной рабочей лошадкой в зоне СВО, однако его эксплуатация часто связана с серьезными рисками для водителя.

На ней ездит очень много людей, и очень много различного рода видео, где видно, что [управление машиной — это] достаточно опасное занятие. Таким образом, мы решили сделать его более безопасным, чтобы это можно было делать дистанционно, вдалеке, — сказал разработчик.

Техническая реализация проекта предусматривает установку линейных направляющих по трем осям для педалей и коробки передач с отдельными моторами. Конструкторы специально выбрали универсальную схему подключения, которая подходит как для новых, так и для старых моделей УАЗа при условии их исправного технического состояния.

Управление БПБ осуществляется через систему сервомоторов и сервоприводов, контролируемых специальными драйверами. Эти драйверы получают сигналы от контроллера, который поддерживает несколько каналов связи, включая Wi-Fi и LTE, с возможностью подключения через спутниковые системы.

Созданный прототип позволяет оператору управлять «буханкой» дистанционно, используя игровой руль и педали. Это решение значительно повышает безопасность выполнения транспортных задач в опасных условиях боевых действий.

Кроме того, разработчики планируют дальнейшее совершенствование системы связи, включая тестирование работы через Starlink. Уже проведенные испытания на соединении 4G показали жизнеспособность концепции, хотя некоторые технические аспекты требуют дополнительной доработки для уменьшения задержек управления.

Ранее издание The National Interest сообщило, что российские авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции получили повышенную дальность действия. По мнению обозревателей, эта разработка особенно эффективна для ударов по логистическим целям и передовым позициям ВСУ.

