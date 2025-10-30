Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 02:23

Российские истребители получили новое «умное» оружие

NI: новые российские авиабомбы с УМПК научились поражать цели за 200 километров

ВКС России ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции получили повышенную дальность действия, передает издание The National Interest. Данные системы способны поражать цели на расстоянии до 200 километров.

Если новая планирующая авиабомба докажет свою эффективность, она предоставит российским истребителям и бомбардировщикам дополнительный вариант нанесения удара. <...> Подобные снаряды предоставляют возможность обхода украинской ПВО, — сказано в публикации.

Отмечается, что комплект наведения УМПК преобразует обычные авиабомбы в высокоточное оружие. Эта разработка особенно эффективна для ударов по логистическим целям и передовым позициям, добавили в издании.

Ранее российская армия получила на вооружение корректируемые авиационные бомбы (КАБ), которые показали в зоне СВО огромный потенциал, заявил кандидат технических наук конструктор Игорь Васильев. Он был причастен к созданию вооружения.

До этого сообщалось, что советские авиабомбы ФАБ-1500 благодаря модернизации стали мощнейшим оружием ВС РФ, которое обладает преимуществами перед ракетами «Искандер». В ходе СВО фугасным авиабомбам добавили унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК). Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов уверен, что это резко повысило их эффективность и дало преимущества перед ракетным комплексом «Искандер».

бомбы
УМПК
вооружения
оружие
