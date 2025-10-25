Новейшую российскую авиабомбу назвали путем к победе в конфликте

Российская армия получила на вооружение корректируемые авиационные бомбы (КАБ), которые показали в зоне СВО огромный потенциал, заявил KP.RU кандидат технических наук конструктор Игорь Васильев. Он был причастен к созданию вооружения.

По словам эксперта, ключевым преимуществом КАБ-500 является возможность сброса за 200 км до цели, то есть вне зоны действия ПВО. Бомба оснащена модулем планирования и спутниковой навигацией, что обеспечивает высочайшую точность. Один удар способен уничтожить укрепрайон противника, превратив его в груду обломков. При этом КАБ-500 начали производить еще в 1975 году.

Но она до сих пор остается востребованной и универсальной авиабомбой, которую мы постоянно модернизируем и улучшаем. В заключение могу сказать лишь одно: наша армия в ходе СВО получила боеприпас, который открывает нам дорогу к победе, — подчеркнул Васильев.

Ранее сообщалось, что советские авиабомбы ФАБ-1500 благодаря модернизации стали мощнейшим оружием ВС РФ, которое обладает преимуществами перед ракетами «Искандер». В ходе СВО фугасным авиабомбам добавили унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК). Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов уверен, что это резко повысило их эффективность и дало преимущества перед ракетным комплексом «Искандер».