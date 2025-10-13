Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 20:58

В Черном море утонул сухогруз с украинским экипажем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Черном море произошло крушение грузового судна, экипаж которого состоял из украинских граждан, передает Maritime. Все десять моряков, находившихся на борту, были спасены.

Судно Eileen, следовавшее из Турции в Украину, затонуло в 260 километрах от Варны. В спасательной операции принимали участие Болгария, Турция и Румыния. Причины катастрофы и все обстоятельства крушения судна продолжают выясняться.

Ранее на реке Ангаре в Иркутской области произошло столкновение катера с кораблем, в результате которого утонули четыре человека. Инцидент случился неподалеку от поселка Листвянка. На борту скоростного катера FR25 находились пять человек. Один из них доставлен в больницу с травмами, поиски остальных продолжаются с участием 16 спасателей.

До этого в районе Нижних Муллов под Пермью скончался матрос с дноуглубительного судна «Камский-429». Мужчина работал на судне матросом-мотористом. После сдачи вахты во время перерыва между сменами он оказался за бортом и не смог добраться до берега. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

