Корабль береговой охраны завалился на бок в российском порту В Петропавловске-Камчатском корабль береговой охраны завалился на бок с людьми

Корабль береговой охраны завалился на бок в Петропавловске-Камчатском вечером 6 ноября, сообщает RT. На представленном видео видно, как люди на судне сгруппировались перед падением. В результате инцидента никто не пострадал.

Несколько человек при этом оказались в воде, но выжили. К кораблю сразу после падения побежали люди. Один из упавших с судна в воду быстро выбрался на берег. Причины случившегося не раскрываются, обстоятельства инцидента выясняют.

По данным «41 Региона», все произошло при попытке подъема судна на ремонт. Официального подтверждения этой информации пока не появилось.

Ранее два корабля «Залив» и «Быков мыс» встали на вынужденную стоянку на реке Лене в Булунском районе Якутии. Спасатели эвакуировали всех членов команды с помощью вертолета. Корабли встали из-за резкого похолодания.

В Черном море произошло крушение грузового судна, на котором плыли украинские граждане. Все моряки, находившиеся на борту, были спасены. Корабль следовал из Турции на Украину, а затонул в 260 километрах от Варны.