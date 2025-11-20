Один человек умер на борту танкера Swanlake в Мраморном море

На борту танкера в Мраморном море произошло отравление членов экипажа, в результате чего погиб один россиянин. Инцидент случился на судне Swanlake под панамским флагом недалеко от Стамбула, проинформировала пресс-служба губернатора провинции.

Состояние еще двух пострадавших оценивается как тяжелое, они находятся под медицинским наблюдением. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в 17:30 по московскому времени в среду.

По предварительным данным, в результате утечки из холодного резервуара погиб один член экипажа, еще двое под наблюдением врачей из-за отравления, — указано в публикации.

Танкер находился в двух милях к югу от острова Демократии и Свободы в Мраморном море. Всего на борту судна находилось 13 членов экипажа, все граждане Российской Федерации.

К месту происшествия оперативно прибыли спасательные службы, включая береговую охрану, морскую полицию, скорую медицинскую помощь и специалистов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий. В настоящее время продолжаются работы по эвакуации двух пострадавших и десяти остальных членов экипажа с борта танкера. Причина утечки токсичного вещества из холодного резервуара устанавливается.

