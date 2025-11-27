Наполеон подождет! Вместо него — «Халиф на час»: нежный восточный торт с творогом и шоколадом

Когда нужно приготовить по-настоящему праздничный торт для новогоднего стола, но времени катастрофически не хватает, торт «Халиф» становится идеальным решением. Этот восточный десерт сочетает в себе нежнейшее творожное тесто и роскошную шоколадную глазурь, создавая гармонию вкусов, которая никого не оставит равнодушным. Что особенно ценно — торт готовится всего за час, но при этом выглядит как произведение кулинарного искусства. Легкая цитрусовая нотка в сочетании с аристократичным вкусом черного шоколада делает этот десерт по-настоящему праздничным и запоминающимся.

Для теста взбейте 170 г размягченного сливочного масла с 100 г сахара. Добавьте 3 яйца по одному, затем 800 г протертого творога, 280 г муки, 40 г крахмала и щепотку ванилина. Тесто выложите в форму диаметром 24 см и выпекайте при 180°C 40-45 минут. Для глазури растопите 230 г черного шоколада со 200 г сливок и 1 г коньяка. Готовый остывший корж разрежьте вдоль, пропитайте сметаной, смешанной с оставшимся сахаром, и покройте шоколадной глазурью. Дайте торту пропитаться 2-3 часа в холодильнике. Нежный творожный вкус в сочетании с благородной горчинкой шоколада сделает ваш новогодний вечер по-настоящему волшебным!

