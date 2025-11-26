Творожный пирог на праздничный стол. Только яблоки, изюм и мука — ни разу не подвел, все очень быстро и без дрожжей

Творожное тесто — настоящее волшебство в мире выпечки. Оно действительно капризнее бисквита, но когда находишь тот самый баланс, получаешь нечто удивительное: плотный, но нежный, маслянистый и влажный кекс, по текстуре напоминающий изысканный десерт. Этот рецепт проверен не раз — с яблоком, изюмом или ягодами (главное — не переборщить с наполнителем), и он никогда не подводит. Пирог получается очень похожим на нежнейшую запеканку, но более насыщенным и бархатистым. Он прекрасно поднимается при выпечке и совершенно не теряет во вкусе на следующий день, а даже становится еще лучше.

Для приготовления вам понадобится: 180 г муки, 10 г разрыхлителя, 170 г творога, 50 г сметаны, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 180 г сахара, 1 щепотка соли, 5 г ванильного сахара и 1 очищенное яблоко (140 г). Размягченное масло взбейте с сахаром, солью и ванилью до пышности. Добавляйте по одному яйцу, продолжая взбивать. Введите творог и сметану, затем просейте муку с разрыхлителем. Тесто будет густым, но пластичным. Яблоко нарежьте мелкими кубиками и аккуратно вмешайте в тесто. Переложите массу в смазанную форму диаметром 22 см, разровняйте и посыпьте 10 г сахара для хрустящей корочки. Выпекайте при 170 °C около 80 минут до сухой зубочистки. Дайте пирогу полностью остыть в форме — это гарантия идеальной текстуры!

