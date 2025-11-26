День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 10:46

Раскрыто, кто попытается замедлить урегулирование конфликта на Украине

Политолог Дудаков: Рубио может попытаться замедлить мирный процесс на Украине

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Госсекретарь США Марко Рубио может предпринять попытки замедлить мирный процесс урегулирования конфликта на Украине, поскольку на сегодняшний день является главным проукраинским «ястребом» в администрации главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Рубио не относится к лагерю реалистов и стремится создать выгодное политическое портфолио для будущей президентской гонки.

Рубио можно назвать главным проукраинским «ястребом» в администрации Трампа, как минимум после ухода с должности Кита Келлога (спецпосланник президента США по Украине. — NEWS.ru). Рубио далеко не такой «ястреб», как многие сторонники Киева в конгрессе, он не реалист. В контексте переговорного процесса проявляются его личные президентские амбиции на 2028 год. Он пытается создать себе портфолио, либо устроив маленькую победоносную войну в Венесуэле, либо разрешив украинский кризис с позиции силы. Он будет пытаться не то чтобы сорвать переговорный процесс, а замедлить его, — высказался Дудаков.

Он отметил, что основными оппонентами Рубио внутри администрации на украинском направлении являются вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф, которые представляют лагерь реалистов. По словам политолога, между этими двумя группами влияния идет непрекращающееся противостояние, исход которого определит дальнейший курс Вашингтона в переговорном процессе.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что Россия не подпишет мирный план Трампа по урегулированию конфликта до проведения выборов на Украине. По его словам, на данный момент перед РФ по-прежнему стоят две важнейшие задачи.

США
Марко Рубио
Украина
переговоры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как выглядит непубличный муж Шарыкиной
Губернатор Кузбасса рассказал, как купить дом без ипотеки
Покровск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 ноября
Режиссер Смирнов эмоционально отреагировал на новость о смерти Шиловского
Что известно о последних днях жизни и смерти актера Всеволода Шиловского
В Чебоксарах жители поврежденных из-за ВСУ домов возвращаются в квартиры
Новороссийск продолжает подсчитывать ущерб от атаки БПЛА ВСУ
В Кремле раскрыли, с кем обсуждался мирный план США по Украине
Россияне начали массово жаловаться на сервисы РЖД
В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США
В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины
В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста
Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом
В Театре имени Шиловского подтвердили смерть режиссера
Тимура Иванова уличили в действиях против государства
«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем
Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео
В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона
Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой
Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.