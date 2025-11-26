Раскрыто, кто попытается замедлить урегулирование конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио может предпринять попытки замедлить мирный процесс урегулирования конфликта на Украине, поскольку на сегодняшний день является главным проукраинским «ястребом» в администрации главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Рубио не относится к лагерю реалистов и стремится создать выгодное политическое портфолио для будущей президентской гонки.

Рубио можно назвать главным проукраинским «ястребом» в администрации Трампа, как минимум после ухода с должности Кита Келлога (спецпосланник президента США по Украине. — NEWS.ru). Рубио далеко не такой «ястреб», как многие сторонники Киева в конгрессе, он не реалист. В контексте переговорного процесса проявляются его личные президентские амбиции на 2028 год. Он пытается создать себе портфолио, либо устроив маленькую победоносную войну в Венесуэле, либо разрешив украинский кризис с позиции силы. Он будет пытаться не то чтобы сорвать переговорный процесс, а замедлить его, — высказался Дудаков.

Он отметил, что основными оппонентами Рубио внутри администрации на украинском направлении являются вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф, которые представляют лагерь реалистов. По словам политолога, между этими двумя группами влияния идет непрекращающееся противостояние, исход которого определит дальнейший курс Вашингтона в переговорном процессе.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что Россия не подпишет мирный план Трампа по урегулированию конфликта до проведения выборов на Украине. По его словам, на данный момент перед РФ по-прежнему стоят две важнейшие задачи.